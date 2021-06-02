Украина – Северная Ирландия: перед матчем

Перед поединком команды провели по одной контрольной встрече. Северная Ирландия сыграла против Мальты. Будущий соперник Украины с разгромным счетом завершил матч 0:3. Наши ребята довольно неожиданно едва не уступили Бахрейну. Лишь гол Виктора Цыганкова в компенсированное время спас ничью во встрече.

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Судить матч будет польская бригада арбитров во главе с известным рефери 40-летним Шимоном Марциняком, которому будут помогать его земляки Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич (четвертый арбитр — украинец Виталий Романов).

Это противостояние будет предпоследним для подопечных Андрея Шевченко перед выездом на Евро-2020. Украинцы сыграют последние контрольный спарринг в Харькове против Кипра (7 июня).

Матч Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня на "Днепр-Арена". Начало встречи в 21: 00.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают предпочтение украинской сборной – 1,64. На победу Северной Ирландии можно сделать ставку с коэффициентом 6,70. Ничья в этом контрольном спарринге тоже не является невозможной – 3,60.

Скорее всего обе команды не порадуют своих болельщиков голами – 1,57. С каким счетом может закончиться матч? 1: 0 или 2: 0? Именно на такие счета стоят коэффициенты в пользу украинцев – 4,50 и 5,60. На минимальную победу ирландцев (0:1) – 11,00.

Первыми нули на табло размочат подопечные Шевченко – 1,47. На то, что первыми огорчат нашего голкипера ирландцы, стоит коэффициент 3,65.

Кто может стать автором гола? На результативный гол Яремчука стоит лучший коэффициент – 2,50. Также неплохие шансы у Ярмоленко и Малиновского – 3,20 и 3,50.

За соперников украинских футболистов может забить Джош Мадженнис и Кайл Лафферти – по 4,50.