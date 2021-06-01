Ассистентами будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвертый арбитр – украинец Виталий Романов.

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Матч Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня на Арене Днепр. Начало – 21.00.

Марчиняк уже знаком с украинскими клубами

40-летний Марчиняк в этом сезоне уже работал на матче с участием украинской команды. Он был главным арбитром встречи Динамо – Гент (3:0) в квалификации Лиги чемпионов. Тогда он назначил два пенальти в ворота бельгийцев.