Україна – Північна Ірландія: перед матчем

Перед поєдинком команди провели по одній контрольній зустрічі. Північна Ірландія зіграла проти Мальти. Майбутній суперник України з розгромним рахунком завершив матч 0:3. Наші хлопці доволі несподівано ледь не поступились Бахрейну. Лише гол Віктора Циганкова у компенсований час врятував нічию у зустрічі.

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Судити матч буде польська бригада арбітрів на чолі з відомим рефері 40-річним Шимоном Марциняком, якому допомагатимуть його земляки Павел Сокольницький і Томаш Лісткевич (четвертий арбітр — українець Віталій Романов).

Це протистояння буде передостаннім для підопічних Андрія Шевченка перед виїздом на Євро-2020. Українці зіграють останні контрольний спаринг у Харкові проти Кіпру (7 червня).

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня на "Дніпро-Арена". Початок зустрічі о 21:00.

Прогноз від Favbet

Букмекери віддають перевагу українській збірній – 1,64. На звитягу Північної Ірландії можна зробити ставку з коефіцієнтом 6,70. Нічия у цьому контрольному спарингу теж не є неможливою – 3,60.

Швидше за все обидві команди не потішать своїх вболівальників голами – 1,57. З яким рахунком може завершитись матч? 1:0 або 2:0? Саме такі рахунки стоять коефіцієнти на користь українців – 4,50 та 5,60. На мінімальну перемогу ірландців (0:1) – 11,00.

Першими нулі на табло розмочать підопічні Шевченка – 1,47. На те, що першими засмутять нашого голкіпера ірландці стоїть коефіцієнт 3,65.

Хто може стати автором голу? На результативний гол Яремчука стоїть найкращий коефіцієнт – 2,50. Також непогані шанси у Ярмоленка та Маліновського – 3,20 та 3,50.

За суперників українських футболістів може забити Джош Мадженніс та Кайл Лафферті – по 4,50.