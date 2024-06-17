Противостояние Румынии и Украины даст старт четвертому игровому дню чемпионата Европы-2024 в Германии. Футболисты обеих сборных выйдут на футбольное поле мюнхенского стадиона "Альянц Арена" в 16:00 (по Киеву), сообщает 24 Канал.

Стоит внимания Онлайн-трансляция матча Румыния – Украина на чемпионате Европы-2024

История встреч

Это будет первый матч обеих сборных на нынешнем Евро. Обе попали в группу "Е", где также сыграют Словакия и Бельгия.

Ранее Румыния и Украина играли между собой 6 раз. Ни в одном из лобовых поединков не была зафиксирована ничья. Зато у обеих сборных по 3 победы.

Последний раз эти национальные команды встречались на одном поле в товарищеском поединке сезона-2015/2016. И игра закончилась победой "сине-желтых" со счетом 3:4. Сразу двое футболистов, которые забивали в том матче, из тогдашнего состава Украины сыграют в коллективе Сергея Реброва на Евро-2024. Речь идет об Андрее Ярмоленко и Александре Зинченко.



Андрей Ярмоленко / Фото УАФ, Павла Кубанова

Без защитника Эвертона

К сожалению, из-за повреждения Сергей Ребров не сможет рассчитывать в первом матче на Евро-2024 Виталия Миколенко. Защитник английского Эвертона получил травму в заключительном товарищеском поединке Украины против Молдовы.

Главный тренер "сине-желтых" подтвердил, что Миколенко точно не сыграет против Румынии. Однако в команде верят, что Виталий вернется в обойму как можно быстрее.



Виталий Миколенко / Фото УАФ, Андрея Ющака

Все остальные 25 футболистов готовятся к предстоящей игре.

Подготовка к Евро-2024

В рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 обе сборные провели ряд товарищеских матчей. Правда, результаты Румынии были не очень перспективные. Во встречах с Болгарией и Лихтенштейном были расписаны нулевые мировые.

Украина же провела три контрольных матча. В первом из них "сине-желтые" играли против хозяйки Евро-2024 Германии. Подопечным Сергея Реброва удалось избежать поражения, сыграв в нулевую ничью.

Видеообзор матча Украина – Германия

Во второй товарищеской встрече Украина неожиданно уступила Польше 3:1. Украинцы провалили первый тайм. Под его занавес Артем Довбик, казалось, вернул команду в игру. Но на большее "сине-желтых" не хватило.

Видеообзор Польша – Украина

В заключительном матче подготовки Украина встречалась с Молдовой. Уже в первые 45 минут украинцы оформили себе комфортное преимущество 0:2. Роман Яремчук и Виктор Цыганков стали главными действующими лицами первого тайма. Во втором Артем Довбик и Георгий Судаков увеличили преимущество "сине-желтых" до 0:4.

Видеообзор матча Молдова – Украина

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Кто покажет матч Румыния – Украина

Первый матч Украины на Евро-2024 можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который покажет все поединки турнира. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также встреча Румыния – Украина будет транслироваться по местным телеканалам Суспільного. Этот вещатель покажет все матчи "сине-желтых" и всего 22 поединка чемпионата Европы по футболу.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.