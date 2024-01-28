"Извините, это не человек": Шевченко красноречиво вспомнил визит Путина в раздевалку сборной Украины

Легенда сборной Украины Андрей Шевченко своим голом в Москве шокировал всех фанатов сборной России и будущего президента. Путин тогда посетил нашу команду, но о встрече с диктатором нападающий решил не вспоминать.

В 1999 году сборная Украины провела один из самых памятных матчей в истории. "Сине-желтые" в последнем туре отбора на Евро-2000 играли на выезде против России.

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Соперника устраивала только победа, в то время как наша команда могла удовлетвориться ничьей. В результате благодаря голу Андрея Шевченко в конце встречи Украина смогла вырвать ничью (1:1) и оставить россиян без чемпионата Европы.

Мяч Шевченко тогда получился действительно курьезным, ведь неловко сыграл вратарь россиян Александр Филимонов. Украинец признался, что не прислушался к рекомендациям тренера и решил пробить.

Мне тренер говорил, чтобы я тогда шел в штрафную. Но я выбрал для себя, что должен ударить. Это как раз один из таких матчей, когда какой-нибудь индивидуально сильный человек должен взять на себя ответственность. И я это сделал. Когда есть такой шанс и ты понимаешь, что всякое может быть в уголовном… Для того, чтобы забить, нужно попасть в траекторию ворот. Тогда у тебя всегда будут шансы,

– вспомнил Андрей Николаевич.

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После той игры в Москве тогдашний премьер-министр России Владимир Путин зашел в раздевалку сборной Украины. Шевченко спросили о встрече с будущим диктатором, но Андрей Николаевич красноречиво закрыл эту тему.

Вы знаете, я не хочу о нем говорить. Мне об этом человеке не хочется говорить… Ой, извините, это не человек,

– заявил Шевченко в документальном фильме от "Телебачення Торонто".

Но ничья позволила Украине попасть в плей-офф отбора на Евро., где наша команда, К сожалению, уступила Словении (1:2, 1:1). Всего же Шевченко отыграл за "сине-желтых" 111 матчей, забив 48 голов.

Также Андрей Николаевич тренировал сборную Украины (2016–2021) и выводил ее в четвертьфинал Евро-2020. А 25 января этого года Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола.