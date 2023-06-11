Украина – Казахстан 2:2 (по буллитам – 1:2)

В немецком Эссене завершился чемпионат мира-2023 по сокке. Это разновидность мини-футбола, в которой команды играют на открытой площадке с искусственным газоном, пишет 24 канал.

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Соперники выставляют по 6 игроков и играют два тайма по 20 минут. В этот раз на чемпионат мира съехались 44 сборные. Среди них была и Украина, выдавшая лучший результат в истории на ЧМ.

Команда Виктора Мельника выиграла все матчи в группе, а в плей-офф покинула за бортом Албанию, Марокко, Бразилию и Хорватию. Особым успехом является победа над южноамериканцами в 1/4 финала.

Бразилия же действовала на тот момент чемпионом мира. В финале Украине пришлось сойтись с одной из сильнейших команд мира – Казахстаном. Именно эта сборная в прошлом году проиграла бразильцам в финале, а в апреле этого года стала чемпионом Европы.

Проигрыш по буллитам

При этом украинцы уже играли с казахами в группе на ЧМ. Тогда наша команда одержала убедительную победу со счетом 6:2. Покер тогда оформил Иванов. Впрочем, в финале нашей команде повезло меньше.

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Казахстан забил дважды в начале первого тайма, но перед перерывом один мяч отквитал Андрей Мельник. Сравнить счет Украина смогла всего за две минуты до финального свистка усилиями того же Мельника.

В серии буллитов наша команда была в шаге от победы, однако Казахстан не только сравнял счет, но и вырвал победу. Таким образом сборная Украины осталась с серебром на наиболее успешном для себя чемпионате мира.