Хорватия – Украина 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)

Мужская сборная Украины по волейболу успешно проводит сезон-2023 в Золотой Евролиге. Команда оказалась в элитном дивизионе, пишет 24 канал.

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Подопечные Угиса Крастиньша попали в группу в Бельгию, Хорватию и Северную Македонию. Три первые игры дались украинцам на "отлично", команда обыграла каждого из соперников с максимальным счетом 3:0.

Теперь же Украина продолжила свою успешную серию в Золотой Евролиге. "Сине-желтые" в четвертом туре без проблем разобрались с хозяйкой будущего "финала четырех" Хорватией.

В первом сете украинцы дали сопернику заработать 17 очков, во втором – 21, а в финальном – 22. Таким образом, Украина де-факто гарантировала себе выход в финальный плей-офф.

Сборная Украины решила задачу

За два тура до финиша подопечные Крастиньша опережают Бельгию на 6 очков. Благодаря тому, что все победы были максимальными, наша команда досрочно обеспечила себе место в "финале четырех".

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Напомним, что победитель гарантированно выйдет в "финал четырех". Впрочем, если квартет выиграют хорваты, то еще одно место достанется лучшему второму месту из всех групп.

Сама Хорватия гарантированно окажется в решающей стадии на правах страны-хозяйки. В других группах лидерами являются сборные Турции и Чехии.