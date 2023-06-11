Україна – Казахстан 2:2 (по булітах – 1:2)

У німецькому Ессені завершився чемпіонат світу-2023 із сокки. Це різновид міні-футболу, у якому команди грають на відкритому майданчику зі штучним газоном, пише 24 канал.

До теми Збірна України вперше вийшла у фінал чемпіонату світу з сокки

Суперники виставляють по 6 гравців та грають два тайми по 20 хвилин. Цього разу на чемпіонат світу з'їхались 44 збірні. Серед них була і Україна, яка видала найкращий результат в історії на ЧС.

Команда Віктора Мельника виграла всі матчі в групі, а у плей-офф залишила за бортом Албанію, Марокко, Бразилію та Хорватію. Особливим успіхом є перемога над південноамериканцями у 1/4 фіналу.

Бразилія ж була чинним на той момент чемпіоном світу. У фіналі Україні довелось зійтись із одною з найсильніших команд світу – Казахстаном. Саме ця збірна минулого року програла бразильцям у фіналі, а у квітні цього року стала чемпіоном Європи.

Програш по булітах

При цьому українці вже грали із казахами у групі на цьому ЧС. Тоді наша команда здобула переконливу перемогу з рахункм 6:2. Покер тоді оформив Іванов. Втім у фіналі нашій команді пощастило менше.

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Казахстан забив двічі на початку першого тайму, але перед перервою один м'яч відквитав Андрій Мельник. Зрівняти рахунок Україна змогла лише за дві хвилини до фінального свистка зусиллями того ж Мельника.

У серії булітів наша команда була за крок від перемоги, однак Казахстан не тільки зрівняв рахунок, але і вирвав потім перемогу. Таким чином, збірна України залишилась із сріблом на найбільш успішному для себе чемпіонаті світу.