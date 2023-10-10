Олимпийский чемпион-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился своими впечатлениями от выступления представителей РФ и РБ на ЧМ-2023. Большая делегация стран-агрессоров уехала домой практически ни с чем.

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Россияне не взяли никакой лицензии

По мнению Беленюка, длительное отсутствие российских и белорусских борцов на престижных международных соревнованиях сказалась на их результатах.

Они приехали на чемпионат в полном составе. Не знаю, как у них проходил отбор, но были как молодые, которых видел впервые, так и опытные борцы. Но из 10-ти категорий только один атлет без флага взял бронзу, причем еще и в неолимпийской категории! Даже никакой лицензии они не взяли! Почему? Могу лишь предположить, что это невозможность долгое время соревноваться на международном уровне, возможно, какое-то дополнительное давление на них,

– сказал Беленюк.

Отметим, что Жан Беленюк на чемпионате мира по борьбе завоевал бронзовую награду, а также получил олимпийскую лицензию.

Как выступила сборная Украины на ЧМ-2023 по борьбе

В общей сложности наши борцы завоевали пять наград и две олимпийские лицензии на ЧМ-2023. Вице-чемпионкой мира в весовой категории до 59 килограмм стала Юлия Ткач. Бронзу, а также путевку в Париж-2024 добыли Ирина Коляденко (до 62 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг). Бронзовые медали также в активе Ярослава Фильчакова (до 82 кг) и Василия Михайлова (до 79 кг).