Украина получила 9 медалей и занимает 5 место: итоги Паралимпиады 29 августа

Сборная Украины на Паралимпийских играх в воскресенье, 29 августа завоевала сразу 9 медалей. Две награды – высшие.

"Золотое" утро

Утро 29 августа началось для украинских спортсменов с двух золотых медалей. Удачный почин дала Оксана Зубковская, которая стала победительницей по прыжкам в длину. Опытная 40-летняя спортсменка получила золотую награду с результатом 5,54 метра. Для Зубковской эта золотая медаль стала уже четвертой в карьере. До этого она на каждой из Паралимпиад брала по одной награде.

Ее поддержал Роман Полянский, выигравший золотую медаль в академической гребле на дистанции 2 тысячи метров в классе PR1. Его золотая медаль стала десятой для Украины на Паралимпиаде-2020. Полянский получил свое второе "золото" в карьере. В 2016 украинец был лучшим в Рио на дистанции 1000 метров в классе ASM1x.

Серебряный урожай

Андрей Трусов получил свое второе "серебро" Паралимпиады в Токио. 21-летний украинский пловец получил серебряную медаль в заплыве 400 метров вольным стилем в классе S7.

А на дистанции 50 метров на спине в классе S3 серебряную медаль получил Денис Остапченко. Его отставание от победителя составило лишь 0,32 секунды.

Наталья Олейник получила свою первую паралимпийскую награду. Пауэрлифтерка стала серебряным призером в весовой категории до 79 килограммов.

Анастасия Мисник стала второй в толкании ядра в классе F20. Мисник толкнула ядро на 14,16 метра.

Один заплыв – две медали

Сразу два украинца взобрались на пьедестал по результатам заплыва на 50 метров вольным стилем в классе S13. Призерами стали Илья Яременко и Максим Веракса, которые финишировали вторым и третьим соответственно.

Еще одну бронзовую медаль в копилку Украины на Паралимпиаде "положил" дзюдоист Александр Назаренко в весовой категории до 90 килограммов. 35-летний украинец иппоном победил соперника и стал третьим в Японии.

Всего за 5 дней Паралимпиады Украина получила 43 медали (10 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых). В общем медальном зачете это позволяет нам занимать пятое место.



