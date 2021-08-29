"Золотий" ранок

Ранок 29 серпня розпочався для українських спортсменів із двох золотих медалей. Вдалий почин дала Оксана Зубковська, яка стала переможницею зі стрибків у довжину. Досвідчена 40-річна спортсменка здобула золоту нагороду з результатом 5,54 метра. Для Зубковської ця золота медаль стала вже четвертою у кар'єрі. До цього вона на кожній з Паралімпіад брала по одній нагороді.

Її підтримав Роман Полянський, який виграв золоту медаль в академічному веслуванні на дистанції 2 тисячі метрів у класі PR1. Його золота медаль стала десятою для України на Паралімпіаді-2020. Полянський здобув своє друге "золото" у кар'єрі. У 2016 українець був найкращим у Ріо на дистанції 1000 метрів у класі ASM1x.

Срібний врожай

Андрій Трусов здобув своє друге "срібло" Паралімпіади у Токіо. 21-річний український плавець здобув срібну медаль у запливі 400 метрів вільним стилем у класі S7.

А на дистанції 50 метрів на спині у класі S3 срібну медаль здобув Денис Остапченко. Його відставання від переможця склало лише 0,32 секунди.

Наталія Олійник здобула свою першу паралімпійську нагороду. Пауерліфтерка стала срібною призеркою у ваговій категорії до 79 кілограмів.

Анастасія Мисник стала другою у штовханні ядра у класі F20. Мисник штовхнула ядро на 14,16 метра.

Один заплив – дві медалі

Відразу два українці підійнялися на п'єдестал за результатами запливу на 50 метрів вільним стилем у класі S13. Призерами стали Ілля Яременко та Максим Веракса, які фінішували другим та третім відповідно.

Ще одну бронзову медаль у скарбничку України на Паралімпіаді "поклав" дзюдоїст Олександр Назаренко у ваговій категорії до 90 кілограмів. 35-річний українець іппоном переміг суперника та став третім у Японії.

Загалом за 5 днів Паралімпіади Україна здобула 43 медалі (10 золотих, 22 срібних та 11 бронзових). У загальному медальному заліку це дозволяє нам посідати п'яте місце.