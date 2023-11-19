Сербія – Болгарія 2:2

Голи: Велькович, 17, Бабич, 82 – Русев, 59, Десподов, 69.

У понеділок, 20 листопада, збірна України проведе вирішальний матч кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть Італії, пише 24 канал.

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Сербія ледь не провалилась

"Синьо-жовтим" необхідна лише перемога для прямого виходу на чемпіонат Європи. Втім навіть невиграш у Леверкузені залишить нашу команду у боротьбі за прохід завдяки потраплянню у стикові матчі.

Україна вже точно гарантувала собі місце у плей-офф в разі невиходу на Євро напряму. Це стало можливим завдяки проходу на чемпіонат Європи збірної Сербії.

Команда Драгана Стойковича була близька до провалу, адже у домашній грі проти аутсайдера групи Болгарії пропустила двічі після голу в середині першого тайму. Нічию для сербів вирвав Бабич в кінці зустрічі, саме вона була мінімально потрібним результатом для успішного вирішення завдання.

Угорщина – Чорногорія 3:1

Голи: Собослаї, 67, 68, Надь, 90+3 – Рубежич, 36.

На допомогу "білим орлам" готова була прийти і Угорщина, яка кілька днів тому гарантувала собі путівку на Євро. Підопічні Марко Россі не дали Чорногорії здобути перемогу (3:1) та обійти у таблиці сербів.

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Цікаво, що для збірної Сербії це дебютний вихід на Євро. Раніше команда брала участь у турнірі лише у складі Югославії – п'ять разів. Найкращим показником югославів були дві поразки у фіналах (1960 та 1968 роки).

З ким Україна може зіграти у стиках

Поки що неясно, в якому зі Шляхів Україна проходитиме плей-офф в разі невдачі з Італією. Якщо Чехія зможе вийти на Євро напряму (потрібний непрограш Молдові), то на "синьо-жовтих" разом з Фінляндією та Ісландією чекає жереб.

Одна із цих трьох команд відправиться у Шлях А до Польщі, Уельсу чи Хорватії та Естонії, тоді як дві інші – у Шлях В до Ізраїлю та Боснії і Герцеговини. Якщо ж чехи провалять завдання прямого виходу, то ісландці залишаться без плей-офф, а Україна та Фінляндія автоматично будуть у Шляху В з ізраїльцями та боснійцями.