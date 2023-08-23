Спартак Трнава – Днепр-1 1:1

Гол: Офори, 55 – Пихаленок, 67 (с пен.)

В среду, 23 августа, Днепр-1 сыграл первый матч по плей-офф квалификации Лиги конференций. В преддверии поединка днепряне столкнулись с серьезными кадровыми проблемами, пишет 24 Канал.

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Днепр-1 на характере сыграл вничью

После поражения от Оболони (1:2) команды осталась без главного тренера Александра Кучера, который после ряда неудач подал в отставку. Кроме того, из-за травм и дисквалификации не смогли помочь своей команде Евгений Волынец, Максим Третьяков, Доминго Бланко и Владимир Танчик.

На фоне кадрового голода исполняющий обязанности главного тренера Валерий Городов дал возможность проявить себя исполнителям, которые чаще оказывались на скамье запасных.

Уже на 9-й минуте матча красную карточку получил защитник днепрян Эдуард Сарапий. Центрбек с нарушением остановил прорыв нападающего Спартака. Арбитр встречи после просмотра ВАР расценил эпизод как фол последней надежды.

Хозяева поля прогнозируемо захватили инициативу, однако до угроз ворот Кинарейкина дело доходило редко. В конце концов команды ушли на перерыв при ничейном счете.

В стартовые минуты второго тайма Спартак смог реализовать свое численное преимущество. Атакующий хавбек словацкой команды Офори нанес мощный удар с угла штрафной и с помощью рикошета открыл счет в матче. 1:0 – Спартак вышел вперед.

Однако пропущенный мяч не смутил днепрян. На 66-й минуте поединка Гуцуляк, игравший в этом матче на острие атаки, заработал пенальти. Приговор арбитра четко выполнил Пихаленок – 1:1.

Последние минуты встречи гости доигрывали вдевятером. Из-за второй желтой карточки поле покинул Когут. Арбитр добавил 7 минут ко второму тайму, но счет так и не изменился.

Ответный матч команды проведут 31 августа. Именно в этом поединке определится неудачник поединка и обладатель путевки в групповой этап Лиги конференций.

Видеообзор матча Спартак Трнава – Днепр-1