Соответствующее заявление в формате "не для записи" озвучили глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт. В этом году лозунг Украины на Олимпийских играх The Will to Win – "Воля к победе".
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Что известно об участии Украины в Олимпиаде-2024
Наши спортсмены – это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки,
– сказали на встрече.
В Министерстве молодежи и спорта объяснили, что Олимпийские игры 2024 года для Украины – это прежде всего большой экран к миру. Ведь Украина должна напомнить, что она, борется и способна побеждать.
Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом является большим проявлением силы воли,
– объяснили в ведомстве.
Там рассказали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину:
- погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира;
- российские захватчики уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, среди которых 15 – базы олимпийской подготовки.
В министерстве и Национальном олимпийском комитете заявили, что подчеркнули важность продолжать бороться против допуска российских и белорусских граждан к участию в Олимпийских играх.
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Что известно о пропусках Украины на Олимпиаду-2024
Украина получила 99 пропусков на Олимпийские игры в 2024 году:
- 18 – футбол;
- 16 – легкая атлетика;
- 9 – прыжки в воду;
- 8 – фехтование, гребля;
- 7 – художественная гимнастика;
- 6 – спортивная гимнастика;
- 5 – стрельба;
- 4 – плавание, борьба;
- 3 – академическая гребля;
- 2 – велоспорт, артистическое плавание, настольный теннис;
- 1 – бокс, современное пятиборье, тяжелая атлетика, стрельба из лука, бадминтон.