МОК допускает российских спортсменов только в статусе “нейтральных” при условии, что они не поддерживают войну и не связаны с силовыми структурами России. В частности, выступать они будут только в индивидуальных видах соревнований и без государственной символики, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Читайте также Лукашенко призвал спортсменов из Беларуси "набить морды" соперникам на Олимпиаде-2024

К российским журналистам особого отношения не будет

Правила для участия спортсменов распространяются также и на представителей прессы враждебной страны. МОК ставит для них такие же требования, как и к "нейтральным" спортсменам. В частности им запрещено появляться с любой символикой враждебной страны.

Олимпийский комитет России предупредил российских спортсменов, которые будут выступать в "нейтральном" статусе, о возможном нарушении российского закона. В ОКР считают, что критерии МОК для допуска слишком "унизительны"

Отметим. Несмотря на допуск россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024 Украина не планирует бойкотировать соревнования.

Напомним, что Олимпиада-2024 продлится с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия запланирована на берегу Сены, однако французские власти могут изменить место проведения из соображений безопасности.