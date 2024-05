Відповідну заяву у форматі "не для запису" озвучили очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт. Цього року гасло України на Олімпійських іграх The Will to Win – "Воля до перемоги".

Що відомо про участь України в Олімпіаді-2024

Наші спортсмени – це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку,

– сказали на зустрічі.

У Міністерстві молоді та спорту пояснили, що Олімпійські ігри 2024 року для України – це перш за все великий екран до світу. Адже Україна має нагадати, що вона є, бореться і здатна перемагати.

Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі,

– пояснили у відомстві.

Там розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну:

загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу;

російські загарбники знищили або пошкодили понад 500 спортивних об'єктів, серед яких 15 – бази олімпійської підготовки.

У міністерстві та Національному олімпійському комітеті заявили, що наголосили на важливості продовжувати боротися проти допуску російських та білоруських громадян до участі в Олімпійських іграх.

Що відомо про перепустки України на Олімпіаду-2024

Україна здобула 99 перепусток на Олімпійські ігри в 2024 році: