Украина официально не отказалась от участия в чемпионате мира в Москве, – росСМИ

Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Москву. Организаторы чемпионата мира пока не получали официального письма об отказе от украинской стороны.

В России готовятся к приезду Украины

Оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу до сих пор не получал официальных писем от Украинской ассоциации футбола (УАФ) или ФИФА об отказе украинской команды участвовать в турнире.

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По данным источника "Р-Спорт", подготовка к чемпионату мира ведется из тех соображений, что сборная Украины будет участвовать.

Украина не едет на чемпионат мира: что известно

Сборная Украины прошла квалификацию на чемпионат мира и стала одной из четырех команд из Европы, которые пробились на турнир.

Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021.

Причина в том, что чемпионат мира будет проходить в столице России – Москве.

Запрет сборной Украины ехать в Россию раскритиковал вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) Владислав Ващук.

Он заявил, что футболистам сборной Украины во время отбора говорили, что они поедут на мировое первенство в Россию.

Чемпионат мира в Москве состоится 21 – 29 августа. Участие примут 16 команд. Жеребьевка финальной стадии состоится 8 июня в Цюрихе (Швейцария).