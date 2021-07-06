В России готовятся к приезду Украины
Оргкомитет чемпионата мира по пляжному футболу до сих пор не получал официальных писем от Украинской ассоциации футбола (УАФ) или ФИФА об отказе украинской команды участвовать в турнире.
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По данным источника "Р-Спорт", подготовка к чемпионату мира ведется из тех соображений, что сборная Украины будет участвовать.
Украина не едет на чемпионат мира: что известно
- Сборная Украины прошла квалификацию на чемпионат мира и стала одной из четырех команд из Европы, которые пробились на турнир.
- Однако Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021.
- Причина в том, что чемпионат мира будет проходить в столице России – Москве.
- Запрет сборной Украины ехать в Россию раскритиковал вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) Владислав Ващук.
- Он заявил, что футболистам сборной Украины во время отбора говорили, что они поедут на мировое первенство в Россию.