Не надо политику вмешивать в спорт

Ващук заявил, что решение не ехать в Москву было принято после рекомендаций Министерства молодежи и спорта и Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Такое решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодежи и спорта Украины. Я только что прилетел из Рима, это решили без меня, я в этом участия не принимал. Что касается премиальных, ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что ребята боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику,

– сказал Ващук.

Сборная Украины успешно прошла квалификацию. По словам вице-президента АПФУ, Украина не отказалась от участия в отборе, ведь футболистам говорили, что они поедут на чемпионат мира в России.

"Нам сказали ехать. У нас отбор на чемпионат мира, нам не выигрывать? Проигрывать? Вообще не участвовать? Как ребят настраивать? Давайте тогда вообще пляжный футбол не будем развивать. В пляжном футболе я буквально месяц, раньше я им не занимался. Без всякой задней мысли отправляли ребят завоевать путевку на чемпионат мира, а дальше бы разбирались. Ребята ее завоевали. Я не понимаю, почему приняли такое решение", – отметил Ващук.

Ващук возмущен тем, что политику вмешивают в спорт. По его словам, сборная Украины – одна из сильнейших команд мира.

Есть спорт, а есть политика. Не надо политику вмешивать в спорт, на сегодня это разные вещи. Мы говорим, что нужно популяризировать пляжный футбол, играть в него, а нам везде блокируют – сделайте то, сделайте это. Может, нам еще будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это чрезвычайный момент. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на чемпионат мира, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса, я этого не понимаю,

– отметил функционер.

Если Украина не поедет в Россию, то может столкнуться с санкциями.

"Все может быть, я не знаю. Сложно рассуждать. Я за то, что надо ехать, играть и ничего не бояться. Мы вышли на чемпионат мира, который пройдет в Москве, что тут плохого?", – резюмировал Ващук.

Чемпионат мира в Москве пройдет с 21 по 29 августа. Участие примут 16 команд – 4 из Европы. Жеребьевка финальной стадии состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).