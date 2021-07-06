У Росії готуються до приїзду України

Оргкомітет чемпіонату світу з пляжного футболу досі не отримував офіційних листів від Української асоціації футболу (УАФ) або ФІФА щодо відмови української команди брати участь у турнірі.

До теми Збірній України заборонили їхати у Москву на чемпіонат світу з пляжного футболу

За даними джерела "Р-Спорту", підготовка до чемпіонату світу ведеться з тих міркувань, що збірна України братиме участь.

Україна не їде на чемпіонат світу: що відомо

Збірна України пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу та стала однією з чотирьох команд з Європи, яка пробилася на турнір.

Однак Українська асоціація футболу (УАФ) та Асоціація пляжного футболу України (АПФУ) заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь у чемпіонаті світу-2021.

Причина в тому, що чемпіонат світу буде проходити у столиці Росії – Москві.

Заборону збірної України їхати у Росію розкритикував віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України (АПФУ) Владислав Ващук.

Він заявив, що футболістам збірної України під час відбору говорили, що вони поїдуть на світову першість у Росію.

Чемпіонат світу у Москві відбудеться 21 – 29 серпня. Участь візьмуть 16 команд. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 8 липня у Цюриху (Швейцарія).