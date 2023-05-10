Даниил Пивоваренко впервые вызван в заявку сборной Украины по волейболу. Волейболист еще и самый молодой участник в этом расширенном списке. Однако его личность достаточно скандальна.

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Заработают кровавые деньги

С 2021 года 19-летний украинский волейболист выступал за молодежную команду новосибирского Локомотива. Пивоваренко выступал во враждебной России даже тогда, когда эта страна начала полномасштабное вторжение в его родную Украину.

Отметим, что в марте 2022-го Локомотив завоевал "бронзу" Молодежной лиги России, а украинский волейболист присутствовал на церемонии награждения российского клуба.

Также Даниил вне волейбола не скрывал своего удовольствия от жизни в стране-оккупанта. В марте 2022 года Пивоваренко выкладывал в своем инстаграмме фотографии по отдыху "на болотах", пока над головами украинские летали вражеские ракеты, которые продолжают это делать.

После чего Даниил перебрался в Испанию, где последний сезон играл за команду Рио Дуэро. Однако его российское прошлое серьезно испортило репутацию Пивоваренко.

Теперь украинские болельщики видят фамилию Пивоваренко, зарабатывавшего деньги на крови, в расширенном списке сборной на Золотую Евролигу. Какое-то дикое решение от тренерского штаба нашей национальной команды и Угиса Крастиньша.

Обратите внимание! Сборная Украины по волейболу будет готовиться к соревнованиям в Польше, где примет своих соперников в домашних матчах. Наша команда сыграет против Хорватии, Северной Македонии и Бельгии. Победитель этой группы выйдет в Финал четырех (24 – 25 июня). Первый матч Украина сыграет 27 мая.