По словам пресс-атташе национальной команды Александра Гливинского, на "Олимпийском" планируется изменение газона, в связи с чем проведение игры на главной арене страны находится под вопросом.

К слову Сборная Украины осталась в топ-25 рейтинга ФИФА

Куда могут перенести матч

Среди возможных мест проведения игры рассматривается Харьков, где пройдет встреча с Бахрейном (23 мая). Также среди вариантов Днепр и Львов.

К тому же, пока не определено, где состоится товарищеский матч с Кипром (7 июня).

Матч между Украиной и Северной Ирландией состоится 3 июня.

Из-за подготовки национальной команды к Евро на неделю раньше может завершиться чемпионат Украины. Заключительный тур УПЛ могут перенести с 16-го на 9 мая.