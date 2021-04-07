Текущий розыгрыш чемпионата Украины по футболу могут закончить не 16-го, а 9 мая. Инициатива исходит от сборной Украины, которая просит больше времени на подготовку к Евро-2020.

Интересную информацию сообщил журналист и инсайдер Игорь Бурбас.

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УПЛ в этом году скорее всего завершится на неделю раньше. Не 16-го, а 9 мая. Инициатива поступила от сборной, просит больше времени для подготовки к Евро. Вопрос может закрыться завтра, когда окончательно соберут позиции клубов. Пока большинство поддерживают сжатые сроки сезона,

– написал он.

Европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины свой первый матч на Евро должна сыграть 13 июня против Нидерландов.

Текущая ситуация в УПЛ

В УПЛ осталось еще шесть туров. На данный момент лидирует киевское Динамо. Подопечные Луческу опережают Шахтер на 7 очков.

Последний раз киевляне становились чемпионом в сезоне 2015/2016, когда клубом руководил Сергей Ребров.