За словами прес-аташе національної команди Олександра Гливинського, на "Олімпійському" планується зміна газону, в зв'язку з чим проведення гри на головній арені країни перебуває під питанням.

До слова Збірна України залишилася у топ-25 рейтингу ФІФА

Куди можуть перенести матч

Серед можливих місць проведення гри розглядається Харків, де пройде зустріч з Бахрейном (23 травня). Також серед варіантів Дніпро і Львів.

До того ж, поки не визначено, де відбудеться товариський матч з Кіпром (7 червня).

Матч між Україною та Північною Ірландією відбудеться 3 червня.

Через підготовку національної команди до Євро на тиждень раніше може завершитися чемпіонат України. Заключний тур УПЛ можуть перенести з 16-го на 9 травня.