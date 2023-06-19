Матч против сборной Мальты станет третьим для украинцев в отборе на Евро-2024. До этого наша команда сыграла против Англии на выезде, где уступила 2:0, а после этого одержала волевую победу в матче против Северной Македонии на выезде – 2:3.

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Следовательно, к матчу против Мальты сборная Украины подходит с тремя очками в активе после двух сыгранных матчей. Столько же есть у двоих конкурентов "сине-желтых" – Италии и Северной Македонии. Лидирует в группе Англия, которая уже провела три матча, в каждом из которых одержала победу. На Евро-2024 напрямую выйдут две лучшие сборные из группы.

А сборная Мальты – аутсайдер группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:8.

Сборная Украины уже играла в свое время против Мальты – в июне 2017 команды провели товарищеский матч, несколько неожиданно закончившийся победой Мальты.

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Матч против сборной Мальты будет первым "домашним" для сборной Украины в этом отборе. Но из-за войны УЕФА не позволяет проводить международные матчи на территории Украины. Следовательно, матч Украина – Мальта состоится в словацком городе Трнава на стадионе имени Антона Малатинского.

Матч Украина – Мальта начнется в 19:00 по киевскому времени.

Важно! Трансляция матча Украина – Мальта доступна на местных телеканалах Суспільного (например, Суспільне Київ, Суспільне Полтава или Суспільне Львів). Однако исключительно в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Онлайн-трансляция матча Украина – Мальта в интернете будет доступна только на стриминговом сервисе Megogo по подписке.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Мальта. Она будет доступна в этой новости.