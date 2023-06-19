О сложной игре с Мальтой

Сборная Украины успешно завершила июньский сбор. В третьем матче квалификации Евро-2024 "сине-желтые" обыграли сборную Мальты со счетом 1:0.

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Перед игрой Украина считалась очевидным фаворитом, поэтому от нее ожидали более уверенной победы. Впрочем, тренер команды Сергей Ребров объяснил, почему победа далась так сложно.

С такими командами сложно играть. Они обладают компактной обороной. Я понимал, что во втором тайме все будет лучше, потому что соперник потратил много сил в первой части игры. Во второй части встречи мы играли гораздо лучше. Я этого ждал. Нам всегда сложно против такой обороны. Важно, что создали многие моменты во втором тайме. Я понимаю, что все ждут Украины 5:0 или 6:0, но сейчас все умеют обороняться. Да, Англия победила их 4:0, но они быстро забили. Если не забиваешь быстрый гол, то тяжело. Это был последний матч, сейчас июнь, когда игроки обычно находятся в отпуске. И я благодарен игрокам за то, что мы добавили и выиграли. Не очень поразили игрой, но мы всего 10 дней вместе работаем,

– заявил Ребров.

О Викторе Цыганкове

Во время поединка Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти. Впрочем, когда арбитр назначил второй 11-метровый, к отметке подошел Виктор Цыганков и забил.

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Для вингера Жироны это уже третий результативный матч подряд. Сергей Ребров также высказался и по поводу лидерских качеств Виктора и его исполнения пенальти.

Цыганков сам поставил себя фаворитом. То, что он делал в трех матчах, показывает свои лидерские качества. Мы определяем, кто избивает пенальти. Когда Андрей Ярмоленко не забил первый, он сам сказал Цыганкову уходить. Я понимаю, что Андрей не был готов на 100% ко второму пенальти. Благодарен Виктору, что он ушел и показал, что готов к этому,

– отметил Сергей Станиславович.

О молодежном Евро

Уже в среду, 21 июня, стартует молодежное Евро-2023. Туда квалифицировалась и сборная Украины U21 под руководством Руслана Ротаня. "Сине-желтые" в группе будут играть против Хорватии, Испании и Румынии.

Сергей Ребров признался, что планирует посетить Бухарест, где будут проходить молодежные игры. На этот турнир Руслан Ротань вызвал четырех футболистов национальной команды: Анатолия Трубина, Георгия Судакова, Михаила Мудрика и Владислава Ваната.

Я планирую заехать в Бухарест. Завтра уже Висенте Гомес и Глеб Платов уедут в молодежку. Я планирую приехать на второй или третий матч. Конечно, я уеду, это важно. Что касается игроков, то они хотят уехать и выступать за молодежку. Уверен, они помогут молодежке,

– резюмировал тренер.

Стоит знать Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица

После трех сыгранных матчей сборная Украины занимает второе место в отборочной группе на Евро-2024. Следующие игры наша команда проведет в сентябре – 9 против Англии и 12 против Италии.