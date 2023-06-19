Про складну гру з Мальтою

Збірна України вдало завершила червневий збір. У третьому матчі кваліфікації Євро-2024 "синьо-жовті" переграли збірну Мальти з рахунком 1:0.

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Перед грою Україна вважалась явним фаворитом, тому від неї очікували більш впевненої перемоги. Втім тренер команди Сергій Ребров пояснив, чому перемога далась так складно.

З такими командами складно грати. Вони мають компактну оборону. Я розумів, що у другому таймі все буде краще, бо суперник витратив багато сил у першій частині гри. У другій частині зустрічі ми грали набагато краще. Я на це чекав. Нам завжди складно проти такої оборони. Важливо, що створили багато моментів у другому таймі. Я розумію, що всі чекають від України 5:0 чи 6:0, але зараз усі вміють оборонятися. Так, Англія перемогла їх 4:0, але вони швидко забили. Якщо не забиваєш швидкий гол, то важко. Це був останній матч, зараз червень, коли гравці зазвичай перебувають у відпустці. І я вдячний гравцям, що ми додали та виграли. Не дуже вразили грою, але ми лише 10 днів разом працюємо,

– заявив Ребров.

Про Віктора Циганкова

Під час поєдинку Андрій Ярмоленко не реалізував пенальті. Втім коли арбітр призначив другий 11-метровий, до позначки підійшов Віктор Циганков і забив.

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Для вінгера Жирони це вже третій результативний матч поспіль. Сергій Ребров також висловився і стосовно лідерських якостей Віктора та його виконання пенальті.

Циганков сам поставив себе лідером. Те, що він робив у трьох матчах, цим він показує свої лідерські якості. Ми визначаємо, хто б'є пенальті. Коли Андрій Ярмоленко не забив перший, він сам сказав Циганкову йти бити. Я розумію, що Андрій не був готовий на 100% до другого пенальті. Вдячний Віктору, що він пішов і показав, що готовий до цього,

– зазначив Сергій Станіславович.

Про молодіжне Євро

Вже у середу, 21 червня, стартує молодіжне Євро-2023. Туди кваліфікувалась і збірна України U21 під керівництвом Руслана Ротаня. "Синьо-жовті" у групі гратимут проти Хорватії, Іспанії та Румунії.

Сергій Ребров зізнався, що планує відвідати Бухарест, де будуть проходити ігри молодіжки. На цей турнір Руслан Ротань викликав чотирьох футболістів національної команди: Анатолія Трубіна, Георгія Судакова, Михайла Мудрика та Владислава Ваната.

Я планую заїхати до Бухаресту. Завтра вже Вісенте Гомес та Гліб Платов поїдуть у молодіжку. Я планую приїхати на другий чи третій матч. Звісно, я поїду, це важливо. Щодо гравців, то вони хочуть поїхати і виступати за молодіжку. Впевнений, вони допоможуть молодіжці,

– резюмував тренер.

Варто знати Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

Після трьох зіграних матчів збірна України посідає друге місце у відбірковій групі на Євро-2024. Наступні ігри наша команда проведе у вересні – 9-го проти Англії та 12-го проти Італії.