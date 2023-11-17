Украина – Люксембург: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025

Команда Унаи Мельгосы во второй раз встретится с футбольным "карликом" этой осенью. Пока украинцы идут без потерь в квалификации на молодежный чемпионат Европы.

В пятницу, 17 ноября, сборная Украины U-21 играет четвёртый матч в квалификации молодежного Евро-2025. Команда Уная Мельгосы в номинально домашней игре на стадионе в Мурсии "примет" Люксембург, пишет 24 канал. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

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"Сине-желтые" феерически стартовали в новом для себя отборе, одержав три победы. Особенно ценна победа в последней игре, где подопечные Мельгосы вырвали победу у Англии (3:2) – действующего чемпиона U-21 и фаворита группы.

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Украина 3 3 0 0 7-2 9 2 Англия 3 2 0 1 14-4 6 3 Сербия 3 2 0 1 5-10 6 4 Азербайджан 3 1 0 2 3-5 3 5 Люксембург 4 1 0 3 3-9 3 6 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-4 3

Это вывело нашу команду на первое место в группе. Среди побежденных Украиной команд есть и Люксембург. Во втором матче "сине-желтые" на выезде разгромили "карлика" со счетом 3:0. Голами отличились Краснопир, Вьюнник и Квасница.

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Сами люксембуржцы идут четвертыми, имея одну победу и три поражения в четырех играх. Успех команда отмечала в стартовом туре на поле Северной Ирландии (1:0).

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. Прямо на чемпионат Европы U21 выйдут девять победителей групп и три лучших команды, которые займут вторые места. Остальные шесть сборных-вицечемпионок сыграют в стыковых матчах за три пропуска. Сам турнир пройдет в июне 2025 года в Словакии.