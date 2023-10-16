Украина U-21 – Англия U-21 3:2

Голы: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасница, 90+4 – Мадуэке, 67, Крессвелл, 89

Украина U-21 и Англия U-21 провели встречу в рамках 3-го тура отбора к Евро-2025, победителями из которой вышли "сине-желтые". Команды продемонстрировали настоящий бой за лидерство, пишет 24 Канал.

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Огненная встреча

Украина и Англия, занимающие ведущие позиции в квалификационной группе в континентальном турнире, сошлись в центральном матче в сикстете, который формируют вместе с Люксембургом, Сербией, Северной Ирландией и Азербайджаном. На кону поединка самая важная вещь в отборе – 1 место, дающее прямую путевку на Евро. Все 2 места (9 команд) сразятся между собой за выход на турнир, а пройдут только 3 коллектива.

Состав сборной Украины:

Украинцы прекрасно осознавали вес игры, поэтому не боялись играть с действующими чемпионами Европы. Более того, уже в первом тайме "сине-желтые" доказали, что достойны победы, поскольку сначала гол на свой счет записал динамовец Назар Волошин, который после ряда промахов в штрафной смог замкнуть передачу, а впоследствии Олег Очеретько из Шахтера выполнил невероятный удар со штрафной, повторив гол Тони Кросса и ЧМ-2018 в ворота сборной Швеции.

Кстати говоря. Англичане в прошлой игре уничтожили сербов со счётом 9:1.

Во втором тайме англичане пытались перекусить украинцев, однако "сине-желтые" сели в защиту, выжидая возможности выбежать в контратаку. "Три льва" максимально давили на сборную Украины, но вот достойно держали удар. Украинцы, в свою очередь, также не давали команде из "Туманного Альбиона" шанса расслабиться, хотя и те "слепо" атаковали, что принесло результат. На 67-й минуте Нони Мадуэке поразил ворота Руслана Нещерета. Стойка поссорилась с вратарем.

Впоследствии команды устроить настоящий ад на футбольном поле. Англичане почувствовали кровь жертвы и продолжали атаковать, а уже на 89-й минуте встречи вырвали, казалось, ничью в матче. Команда из Туманного Альбиона шла за победой, однако украинцы не хотели отдавать победу. На последних мойках игры Илья Квасница из Движения в стиле Евгения Коноплянки вырвал триумф для сборной Украины.

Видеообзор матча:

Таким образом, украинцы сенсационно удержали победу, которая стала для нас третьей в трех стартовых матчах, и вышли на первое место в группе. Следующие две игры "сине-желтые" сыграют против Люксембурга (первую игру выиграли 0:3) и Азербайджаном (еще не встречались в отборе).

Отборочная группа / Flashscore