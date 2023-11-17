В пятницу, 17 ноября, сборная Украины U-21 играет четвёртый матч в квалификации молодежного Евро-2025. Команда Уная Мельгосы в номинально домашней игре на стадионе в Мурсии "примет" Люксембург, пишет 24 канал. Начало – в 20:00 по киевскому времени.
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"Сине-желтые" феерически стартовали в новом для себя отборе, одержав три победы. Особенно ценна победа в последней игре, где подопечные Мельгосы вырвали победу у Англии (3:2) – действующего чемпиона U-21 и фаворита группы.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Украина
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|14-4
|6
|3
|Сербия
|3
|2
|0
|1
|5-10
|6
|4
|Азербайджан
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|5
|Люксембург
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|6
|Северная Ирландия
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
Это вывело нашу команду на первое место в группе. Среди проигравших Украиной команд есть и Люксембург. Во втором матче "сине-желтые" на выезде разгромили "карлика" со счетом 3:0. Голами отличились Краснопир, Вьюнник и Квасница.
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Сами люксембуржцы идут четвертыми, имея одну победу и три поражения в четырех играх. Успех команда отмечала в стартовом туре на поле Северной Ирландии (1:0).
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