У п'ятницю, 17 листопада, збірна України U-21 відіграє четвертий матч у кваліфікації молодіжного Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси у номінально домашній грі на стадіоні у Мурсії "прийме" Люксембург, пише 24 канал. Початок – о 20:00 за київським часом.

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"Синьо-жовті" феєрично стартували у новому для себе відборі, здобувши три перемоги. Особливо цінною є звитяга в останній грі, де підопічні Мельгоси вирвали перемогу у Англії (3:2) – чинного чемпіона U-21 та фаворита групи.

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Україна 3 3 0 0 7-2 9 2 Англія 3 2 0 1 14-4 6 3 Сербія 3 2 0 1 5-10 6 4 Азербайджан 3 1 0 2 3-5 3 5 Люксембург 4 1 0 3 3-9 3 6 Північна Ірландія 4 1 0 3 2-4 3

Це вивело нашу команду на перше місце у групі. Серед переможених Україною команд є і Люксембург. У другому матчі "синьо-жовті" на виїзді розгромили "карлика" з рахунком 3:0. Голами відзначились Краснопір, В'юнник та Квасниця.

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Самі ж люксембуржці йдуть четвертими, маючи одну перемогу та три поразки у чотирьох іграх. Успіх команда святкувала у стартовому турі на полі Північної Ірландії (1:0).

Довідка. Напряму на чемпіонат Європи U21 вийдуть дев'ять переможців груп та три найкращі команди, що посядуть другі місця. Інші шість збірних-віцечемпіонок зіграють у стикових матчах за три перепустки. Сам турнір пройде у червні 2025-го в Словаччині.

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