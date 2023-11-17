У п'ятницю, 17 листопада, збірна України U-21 відіграє четвертий матч у кваліфікації молодіжного Євро-2025. Команда Унаї Мельгоси у номінально домашній грі на стадіоні у Мурсії "прийме" Люксембург, пише 24 канал. Початок – о 20:00 за київським часом.
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"Синьо-жовті" феєрично стартували у новому для себе відборі, здобувши три перемоги. Особливо цінною є звитяга в останній грі, де підопічні Мельгоси вирвали перемогу у Англії (3:2) – чинного чемпіона U-21 та фаворита групи.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Україна
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|2
|Англія
|3
|2
|0
|1
|14-4
|6
|3
|Сербія
|3
|2
|0
|1
|5-10
|6
|4
|Азербайджан
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|5
|Люксембург
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|6
|Північна Ірландія
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3
Це вивело нашу команду на перше місце у групі. Серед переможених Україною команд є і Люксембург. У другому матчі "синьо-жовті" на виїзді розгромили "карлика" з рахунком 3:0. Голами відзначились Краснопір, В'юнник та Квасниця.
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Самі ж люксембуржці йдуть четвертими, маючи одну перемогу та три поразки у чотирьох іграх. Успіх команда святкувала у стартовому турі на полі Північної Ірландії (1:0).
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