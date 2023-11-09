На следующей неделе молодежная сборная Украины начнет свой последний сбор в 2023 году. Команда Унаи Мельгосы будет готовиться к двум играм квалификации на молодежное Евро-2025.
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Выбор Унаи Мельгосы
Испанский тренер объявил список игроков, вызванных на этот период. В него вошли 24 игрока, из них – только трое легионеров. Речь о Егоре Ярмолюке, Иване Варфоломееве и Максиме Кучерявом.
В этот раз в команду попал Владислав Ванат. В июне, сентябре и октябре форвард Динамо вызывался в национальную сборную, но на ноябрь Сергей Ребров вместо него пригласил Данила Сикана из Шахтера.
Вратари:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Кирилл Фесюн (Колос)
- Яков Кинарейкин (Днепр-1)
Защитники:
- Арсений Батагов (Заря)
- Владимир Салюк (Черноморец)
- Роман Дидык (Рух)
- Виталий Роман (Рух)
- Эдуард Козик (Шахтер)
- Константин Овчаренко (Динамо)
- Артем Смоляков (Полесье)
- Даниил Скорко (Александрия)
Полузащитники:
- Владимир Бражко (Динамо)
- Иван Варфоломеев (Слован)
- Валентин Рубчинский (Днепр-1)
- Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- Александр Яцык (Заря)
- Максим Кучерявый (Сент-Джонстон)
- Назар Волошин (Динамо)
- Олег Очеретько (Шахтер)
- Максим Брагару (Черноморец)
- Илья Квасниця (Рух)
Нападающие:
- Владислав Ванат (Динамо)
- Богдан Вьюнник (Шахтер)
- Игорь Краснопир (Оболонь)
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Что ждет Украину в ноябре
В этом месяце сборная Украины U21 проведет два отборочных "домашних" матча на Евро - против Люксембурга (17 ноября) и Азербайджана (21 ноября). Обе встречи пройдут в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина".
Наша команда отыграла уже три матча в группе, одержав победу в каждом из них. В последней игре Украина вырвала победу во встрече с фаворитом секстета и действующим чемпионом Европы U21 Англией (3:2). Это позволяет команде Мельгосы идти на первое место.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Украина
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|14-4
|6
|3
|Сербия
|3
|2
|0
|1
|5-10
|6
|4
|Азербайджан
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|5
|Люксембург
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|6
|Северная Ирландия
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3