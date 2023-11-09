На следующей неделе молодежная сборная Украины начнет свой последний сбор в 2023 году. Команда Унаи Мельгосы будет готовиться к двум играм квалификации на молодежное Евро-2025.

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Выбор Унаи Мельгосы

Испанский тренер объявил список игроков, вызванных на этот период. В него вошли 24 игрока, из них – только трое легионеров. Речь о Егоре Ярмолюке, Иване Варфоломееве и Максиме Кучерявом.

В этот раз в команду попал Владислав Ванат. В июне, сентябре и октябре форвард Динамо вызывался в национальную сборную, но на ноябрь Сергей Ребров вместо него пригласил Данила Сикана из Шахтера.

Вратари:

Руслан Нещерет (Динамо)

Кирилл Фесюн (Колос)

Яков Кинарейкин (Днепр-1)

Защитники:

Арсений Батагов (Заря)

Владимир Салюк (Черноморец)

Роман Дидык (Рух)

Виталий Роман (Рух)

Эдуард Козик (Шахтер)

Константин Овчаренко (Динамо)

Артем Смоляков (Полесье)

Даниил Скорко (Александрия)

Полузащитники:

Владимир Бражко (Динамо)

Иван Варфоломеев (Слован)

Валентин Рубчинский (Днепр-1)

Егор Ярмолюк (Брентфорд)

Александр Яцык (Заря)

Максим Кучерявый (Сент-Джонстон)

Назар Волошин (Динамо)

Олег Очеретько (Шахтер)

Максим Брагару (Черноморец)

Илья Квасниця (Рух)

Нападающие:

Владислав Ванат (Динамо)

Богдан Вьюнник (Шахтер)

Игорь Краснопир (Оболонь)

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Что ждет Украину в ноябре

В этом месяце сборная Украины U21 проведет два отборочных "домашних" матча на Евро - против Люксембурга (17 ноября) и Азербайджана (21 ноября). Обе встречи пройдут в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина".

Наша команда отыграла уже три матча в группе, одержав победу в каждом из них. В последней игре Украина вырвала победу во встрече с фаворитом секстета и действующим чемпионом Европы U21 Англией (3:2). Это позволяет команде Мельгосы идти на первое место.

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Украина 3 3 0 0 7-2 9 2 Англия 3 2 0 1 14-4 6 3 Сербия 3 2 0 1 5-10 6 4 Азербайджан 3 1 0 2 3-5 3 5 Люксембург 4 1 0 3 3-9 3 6 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-4 3

Справка. Прямо на чемпионат Европы U21 выйдут девять победителей групп и три лучших команды, которые займут вторые места. Остальные шесть сборных-вицечемпионок сыграют в стыковых матчах за три пропуска. Сам турнир пройдет в июне 2025 года в Словакии.