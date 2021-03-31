Сборная Украины по футболу в среду, 31 марта, встретится с Казахстаном в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Текстовую онлайн трансляцию матча отбора на ЧМ-2022 проведет Спорт 24.

Сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2022 матчем против Франции, который завершился ничьей (1:1). К сожалению, успех в первой игре футболисты нашей команды не смогли развить.

К слову Время на первую победу в отборе: анонс матча Украина – Казахстан

Во втором поединке команда Андрея Шевченко неожиданно потеряла очки в противостоянии с Финляндией (1:1). Таким образом, в поединке против Казахстана от Украины ждут только победы.

Пути Украины и Казахстана пересекались 4 раза. Команды встречались в рамках отбора на ЧМ-2006 и ЧМ-2010. Все четыре поединка выиграла Украина с общим результатом 9:3.

Украина – Казахстан: текстовая онлайн-трансляция матча



Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала