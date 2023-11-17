В понедельник, 20 ноября, сборная Украины по футболу проведет свой заключительный матч в рамках квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" в номинально домашней игре будут противостоять Италии.

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Положение в группе

Наша команда занимает второе место в группе С, опережая "Скуадру Адзурру" на три очка. Впрочем, у команды Лучано Спаллетти есть матч в запасе – 17-го числа против Северной Македонии.

Триумф Италии в этой встрече заставит Украину играть победу в решающем матче. В случае потери очков против балканцев от "Скуадры Адзурры" нашу команду удовлетворит и ничья. Тем временем УЕФА определил арбитра, который будет обслуживать матч Украина – Италия.

Кто будет судить

Им станет опытный испанский рефери Хесус Хиль Мансано. Боковыми судьями будут Диего Барберо и Анхель Невадо, а четвертым арбитром станет Гильермо Гуарда. О работе ВАР на матче пока нет информации.

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39-летний Мансано не раз пересекался с украинскими командами, но национальную сборную судил только раз – в отборе на ЧМ-2022. Игра стала удачной для команды Александра Петракова, на выезде была обыграна сборная Финляндии (2:1).

А вот на клубном уровне встречи за судейства Хесуса были неудачными – ни одной победы в четырех матчах. Особенно болезненным стало поражение Шахтера на поле Фейенорда в Лиге Европы в прошлом сезоне (1:7).

Все матчи украинских клубов за судейства Мансано:

Квалификация Лиги Европы 2014-2015 . Черноморец – Сплит 0:0

. Черноморец – Сплит Лига Европы 2017-2018 , 1/8 финала . Динамо – Лацио 0:2

, . Динамо – Лацио Лига Европы 2022-2023 , 1/8 финала . Фейенорд – Шахтер 7:1

, . Фейенорд – Шахтер Квалификация Лиги Европы 2023-2024. Днепр-1 – Славия 1:1

Справка. Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене на "БайАрене". Начало встречи – в 21:45 по Киеву. В Украине встречу в прямой трансляции покажут региональные каналы "Суспільного", а также онлайн-сервис Megogo.