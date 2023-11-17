На стадионе "Polsat Plus Arena" в Гданьске победили подопечные Сергея Реброва со счетом 2:0. Голами отличились Александр Пихаленок и Егор Назарина.
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УАФ опубликовала голы сборной Украины
Матч прошел без участия представителей СМИ и болельщиков. Трансляция поединка также не производилась, поэтому о событиях матча почти ничего не известно.
На следующий день после встречи Украинская ассоциация футбола поделилась видео с голами в контрольном матче. Оба были забиты из пределов штрафной – по одному в каждом из таймов.
Смотрите видео с голами сборной Украины в матче против Лехии