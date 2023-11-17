У понеділок, 20 листопада, збірна України з футболу проведе свій заключний матч у рамках кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" у номінально домашній грі протистоятимуть Італії.
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Становище у групі
Наша команда посідає другу сходинку у групі С, випереджаючи "Скуадру Адзурру" на три очки. Втім у команди Лучано Спаллетті є матч в запасі – 17-го числа проти Північної Македонії.
Тріумф Італії в цій зустрічі змусить Україну грати на перемогу у вирішальному матчі. В разі втрати очок проти балканців від "Скуадри Адзурри" нашу команду задовольнить і нічия. Тим часом, УЄФА визначив арбітра, який буде обслуговувати матч Україна – Італія.
Хто судитиме
Ним стане досвідчений іспанський рефері Хесус Хіль Мансано. Боковими суддями будуть Дієго Барберо та Анхель Невадо, а четвертим арбітром стане Гільєрмо Гуарда. Про роботу ВАР на матчі поки немає інформації.
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39-річний Мансано не раз перетинався із українськими командами, але національну збірну судив лише раз – у відборі на ЧС-2022. Та гра стала вдалою для команди Олександра Петракова, на виїзді була обіграна збірна Фінляндії (2:1).
А ось на клубному рівні зустрічі за суддівства Хесуса були невдалими – жодної перемоги у чотирьох матчах. Особливо болючою стала поразка Шахтаря на полі Феєнорда у Лізі Європи минулого сезону (1:7).
Всі матчі українських клубів за суддівства Мансано:
- Кваліфікація Ліги Європи 2014-2015. Чорноморець – Спліт 0:0
- Ліга Європи 2017-2018, 1/8 фіналу. Динамо – Лаціо 0:2
- Ліга Європи 2022-2023, 1/8 фіналу. Феєнорд – Шахтар 7:1
- Кваліфікація Ліги Європи 2023-2024. Дніпро-1 – Славія 1:1