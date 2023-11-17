У понеділок, 20 листопада, збірна України з футболу проведе свій заключний матч у рамках кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" у номінально домашній грі протистоятимуть Італії.

До теми Збірна України переграла Лехію в таємничому контрольному матчі – відео голів

Становище у групі

Наша команда посідає другу сходинку у групі С, випереджаючи "Скуадру Адзурру" на три очки. Втім у команди Лучано Спаллетті є матч в запасі – 17-го числа проти Північної Македонії.

Тріумф Італії в цій зустрічі змусить Україну грати на перемогу у вирішальному матчі. В разі втрати очок проти балканців від "Скуадри Адзурри" нашу команду задовольнить і нічия. Тим часом, УЄФА визначив арбітра, який буде обслуговувати матч Україна – Італія.

Хто судитиме

Ним стане досвідчений іспанський рефері Хесус Хіль Мансано. Боковими суддями будуть Дієго Барберо та Анхель Невадо, а четвертим арбітром стане Гільєрмо Гуарда. Про роботу ВАР на матчі поки немає інформації.

Читайте також Україна може опинитись у плей-офф відбору Євро, але це залежить не від неї: повний розбір шансів

39-річний Мансано не раз перетинався із українськими командами, але національну збірну судив лише раз – у відборі на ЧС-2022. Та гра стала вдалою для команди Олександра Петракова, на виїзді була обіграна збірна Фінляндії (2:1).

А ось на клубному рівні зустрічі за суддівства Хесуса були невдалими – жодної перемоги у чотирьох матчах. Особливо болючою стала поразка Шахтаря на полі Феєнорда у Лізі Європи минулого сезону (1:7).

Всі матчі українських клубів за суддівства Мансано:

Кваліфікація Ліги Європи 2014-2015 . Чорноморець – Спліт 0:0

. Чорноморець – Спліт Ліга Європи 2017-2018 , 1/8 фіналу . Динамо – Лаціо 0:2

, . Динамо – Лаціо Ліга Європи 2022-2023 , 1/8 фіналу . Феєнорд – Шахтар 7:1

, . Феєнорд – Шахтар Кваліфікація Ліги Європи 2023-2024. Дніпро-1 – Славія 1:1

Довідка. Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені на "БайАрені". Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. В Україні зустріч у прямій трансляції покажуть регіональні канали "Суспільного", а також онлайн-сервіс Megogo.