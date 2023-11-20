Нам нечего терять, – Шевченко о весомости матча Украины против Италии за выход на Евро

Сборные Украины и Италии 20 ноября определят второй билет из группы "С" в финальную часть Евро-2024. Андрей Шевченко, которому близки обе футбольные культуры этих стран, поделился ожиданиями от решающего матча.

Бывший тренер сборной Украины отметил важность предстоящего противостояния против Италии и заверил, что вечером 20 ноября команде Сергея Реброва будет нечего терять. Также Андрей Шевченко похвалил коуча "скуадры адзурры" Лучано Спаллетти, хотя в свое время тренер поздравил газпромовский Зенит с чемпионством в России.

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Шевченко: Для Украины это очень важный матч

Шева добавил, что ждет полный стадион болельщиков, которые будут гнать команды вперед. Особенно украинскую сборную. В УАФ уже рассказали о безумном ажиотаже вокруг поединка в Германии.

Для Украины это очень важный матч. В этот вечер нам нечего терять. Я ожидаю в Леверкузене полный стадион и огромную поддержку. У Украины много хороших футболистов, которые показывают хорошую игру в Европе. Италия мощная сборная, а Лучано Спаллетти отличный тренер, которого я уважаю,

– ответил Шевченко.

Отметим, что Шевченко и Реброва относительно недавно обменялись комплиментами. Бывшие футболисты назвали друг друга лучшими партнерами, с которыми удобнее всего было взаимодействовать на футбольном поле.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в 21:45 на леверкузенской "БайАрене". И действительно, в предстоящей игре украинцев устроит только победа, а вот итальянцам достаточно свести встречу к ничьей, чтобы со второго места группы "С" выйти на Евро-2024. В таком негативном случае команда Реброва будет бороться за попадание на чемпионат Европы из-за плей-офф.

Перед этим матчем Италия и Украина имеют в своем активе по 13 баллов и идут на 2-м и 3-м местах группы соответственно. Напомним, что первая игра между этими сборными на Сан-Сиро закончилась победой команды Спаллетти 2:1.