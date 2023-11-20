Колишній тренер збірної України відзначив важливість майбутнього протистояння проти Італії та запевнив, що ввечері 20 листопада команді Сергія Реброва не буде чого втрачати. Також Андрій Шевченко похвалив коуча "скуадри адзурри" Лучано Спаллетті, хоча свого часу тренер привітав газпромівський Зєніт із чемпіонством у Росії.

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Шевченко: Для України це дуже важливий матч

Шева додав, що чекає повний стадіон уболівальників, які будуть гнати команди уперед. Особливо, українську збірну. В УАФ вже розповіли про шалений ажіотаж навколо поєдинку у Німеччині.

Для України це дуже важливий матч. Цього вечора нам немає чого втрачати. Я очікую в Леверкузені повний стадіон та велику підтримку. В України багато хороших футболістів, які показують хорошу гру в Європі. Італія потужна збірна, а Лучано Спаллетті чудовий тренер, якого я поважаю,

– відповів Шевченко.

Відзначимо, що Шевченко та Реброва відносно нещодавно обмінялись компліментами. Колишні футболісти назвали одне одного найкращими партнерами, з якими найзручніше було взаємодіяти на футбольному полі.

Важливо! Матч Україні – Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 на леверкузенській "БайАрені". І справді, у майбутній грі українців влаштує лише перемога, а от італійцям буде достатньо звести зустріч до нічиєї, аби з другого місця групи "С" вийти на Євро-2024. У такому негативному випадку команда Реброва буде боротись за потрапляння на чемпіонат Європи через плей-офф.

Перед цим матчем Італія та Україна мають у своєму активі по 13 балів та йдуть на 2-му та 3-му місцях групи відповідно. Нагадаємо, що перша гра між цими збірними на "Сан-Сіро" закінчилась перемогою команди Спаллетті 2:1.