Украина – Италия: онлайн-трансляция решающего матча на Мемориале Шаркози

Команда Дмитрия Христича 11 ноября сыграет заключительный матч в рамках Мемориала Тамаша Шаркози в Будапеште. Следите за матчем сборной Украины на сайте 24 Канала.

Сборная Украины по хоккею продолжает борьбу за победу в Мемориале Шаркози, который проходит в Венгрии. В заключительном матче подопечные Дмитрия Христича сыграют против лидеров турнира итальянцев, пишет 24 Канал.

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Как играли украинцы и итальянцы на Мемориале Шаркози

В своем первом матче "сине-желтые" победили хозяев турнира венгров со счетом 5:4. Наша команда сумела совершить камбэк и вырвать победу за две минуты до финального свистка.

В другом матче сборной Украины противостояла Словения. Однако в этом поединке фортуна отвернулась от наших ребят, которые уступили 4:5.

Сборную Италии возглавляет легендарный канадский тренер Майкл Кинен, который в 1994 году вместе с Нью-Йорк Рейнджерс завоевал Кубок Стэнли. На Мемореале Шаркози итальянцы минимально выиграли оба матча: 1:0 – у словенцев, 2:1 – по итогам буллитной серии у венгров.

Матч Украина – Италия состоится в субботу, 11 ноября. Встреча начнется в 14:30 по киевскому времени.

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