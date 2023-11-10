Словения – Украина 5:4

Голы: Урукало (03:22), Капелл (07:37), Торок (28:02), Капелл (46:58), Чосич (58:30) – Захаров (04:16), Трахт (28:51), Пересунько (34:34), Бородай (48:10).

Сборная Украины по хоккею провела свой второй матч во главе с новым наставником Дмитрием Христичем. Именно он в середине октября был назначен на место Вадима Шахрайчука, пишет 24 канал.

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Свой дебютный сбор Христич проводит в Будапеште, где наша команда принимает участие в Мемориале Томаша Шаркози. Старт показался удачным для "сине-желтых".

В первый игровой день наша команда одолела хозяев турнира венгров благодаря камбэку за три минуты до конца. Впрочем, игра против Словении обернулась другой стороной.

Первый период украинцы проиграли 1:2, но смогли восстановить паритет к концу второго (3:3). В течение первой минуты решающего периода команды забили по шайбе, а решающую за полторы минуты до финиша провел словенец Чосыч.

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Таким образом, Украина уступила и скатилась на третье место в группе. В параллельной игре Италия одолела Венгрию по буллитам и возглавила группу с 5 очками. Словения и Украина имеют по 3 балла, у Венгрии – 1 очко.

Для победы на Мемориале Томаша Шаркози подопечным Христича необходимо в последнем туре (11 ноября) обыграть Италию в основное время и дождаться, что Венгрия дотянет со словенцами как минимум до буллитов.