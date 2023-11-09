Венгрия – Украина 4:5

Голы: Немеш (04:31), Варга (13:02), Хорват (26:11), Варга (33:55) – Ворона (18:01), Мережко (29:08), Ворона (37:05), Пересунько (56:40), Куцевич (57:52).

Сборная Украины по хоккею провела свой первый матч под руководством нового тренера. В середине октября вместо Вадима Шахрайчука на должность был назначен Дмитрий Христич, пишет 24 канал.

По теме Коуч сборной Украины по хоккею отреагировал на возможный допуск России к Олимпиаде: что говорил Христич

Венгрия захватила инициативу

Первый сбор под руководством нового коуча пришелся на Мемориал Томаша Шаркози, начавшийся в Будапеште. Именно против сборной-хозяйки Венгрии "сине-желтые" и начали свой путь на турнире.

Именно мадьяры считались фаворитами дуэли и с первых минут начали оправдывать этот статус. В первом периоде голы Немеша и Варги позволили венграм выйти вперед. Перед перерывом счет сократил Ворона.

Во втором периоде соперники обменялись двумя голами, а в третьем Венгрия вела игру к победе с минимальным преимуществом. Впрочем, украинцам удалось создать камбек под занавес матча.

Читайте также Пьяный российский хоккеист угрожал взорвать самолет: требовавший носитель "духовных скреп"

Камбэк Украины

Сначала Пересунька проспали защитники соперника, и тот с близкого расстояния расстрелял ворота. А за две минуты до финального свистка Ворона нашел на "пятачку" Куцевича, забившего победную шайбу.

Таким образом, Дмитрий Христич дебютирует во главе сборной по волевой победе, позволяющей возглавить группу Мемориала Томаша Шаркози. В параллельной встрече Италия минимально обыграла Словению (1:0). Уже завтра 10 ноября Украина сыграет против балканской команды.