Збірна України з хокею продовжує боротьбу за перемогу в Меморіалі Шаркозі, який триває в Угорщині. В заключному матчі підопічні Дмитра Христича зіграють проти лідерів турніру італійців, пише 24 Канал.

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Як грали українці та італійці на Меморіалі Шаркозі

У своєму першому матчі "синьо-жовті" перемогли господарів турніру угорців з рахунком 5:4. Наша команда зуміла здійснити камбек та вирвати перемогу за дві хвилини до фінального свистка.

В другому матчі збірній України протистояла Словенія. Проте в цьому поєдинку фортуна відвернулася від наших хлопців, які поступилися 4:5.

Збірну Італії очолює легендарний канадський тренер Майкл Кінен, який у 1994 році разом з Нью-Йорк Рейнджерс здобув Кубок Стенлі. На Мемореалі Шаркозі італійці мінімально виграли обидва матчі: 1:0 – у словенців, 2:1 – за підсумками буллітної серії в угорців.

Матч Україна – Італія відбудеться у суботу, 11 листопада. Зустріч розпочнеться о 14:30 за київським часом.

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