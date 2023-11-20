"Уверен, что справимся": защитник сборной Украины дал обнадеживающий прогноз на игру с Италией
Источник:Инстаграм Ефима Конопли
В понедельник, 20 ноября, сборная Украины по футболу проведет решающий матч в квалификации к Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет сборная Италии.
Оба коллектива после 7 туров набрали 13 очков, однако по дополнительным показателям именно действующие чемпионы Европы занимают второе место в турнирной таблице, которое позволяет квалифицироваться на континентальное первенство. Поэтому подопечным Сергея Реброва нужна только победа в очной встрече.
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Сборная настроена подарить праздник украинцам
В преддверии этой битвы к болельщикам обратился правый защитник сборной Украины Ефим Конопля. Он заявил, что вся команда чувствует ответственность перед страной и пообещал выложиться на максимум.
Чувствуем ответственность перед болельщиками. Украиной и нашими воины. Будем делать все возможное и невозможное ради победы и незабываемых эмоций. Убежден, что справимся с обеими задачами. Слава Украине!
– написал Конопля.
Напомним, что матч состоится в Леверкузене на домашнем стадионе Байера. Стартовый свисток раздастся в 21:45.Справка. Украина также имеет запасной вариант выхода на Евро-2024. Если "сине-желтые" не смогут победить в матче против Италии, то есть возможность попасть туда через раунд плей-офф.