Оба коллектива после 7 туров набрали 13 очков, однако по дополнительным показателям именно действующие чемпионы Европы занимают второе место в турнирной таблице, которое позволяет квалифицироваться на континентальное первенство. Поэтому подопечным Сергея Реброва нужна только победа в очной встрече.

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Сборная настроена подарить праздник украинцам

В преддверии этой битвы к болельщикам обратился правый защитник сборной Украины Ефим Конопля. Он заявил, что вся команда чувствует ответственность перед страной и пообещал выложиться на максимум.

Чувствуем ответственность перед болельщиками. Украиной и нашими воины. Будем делать все возможное и невозможное ради победы и незабываемых эмоций. Убежден, что справимся с обеими задачами. Слава Украине!

– написал Конопля.

Напомним, что матч состоится в Леверкузене на домашнем стадионе Байера. Стартовый свисток раздастся в 21:45.

Справка. Украина также имеет запасной вариант выхода на Евро-2024. Если "сине-желтые" не смогут победить в матче против Италии, то есть возможность попасть туда через раунд плей-офф.