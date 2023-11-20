Обидва колективи після 7 турів набрали 13 очок, проте за додатковими показниками саме чинні чемпіони Європи наразі посідають другу сходинку в турнірній таблиці, яка дозволяє кваліфікуватися на континентальну першість. Тому підопічним Сергія Реброва потрібна тільки перемога в очній зустрічі.

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Збірна налаштована подарувати свято українцям

Напередодні цієї битви до вболівальників звернувся правий захисник збірної України Юхим Конопля. Він заявив, що вся команда відчуває відповідальність перед країною та пообіцяв викластися на максимум.

Відчуваємо відповідальність перед вболівальниками. Україною та нашими воїнами. Будемо робити все можливе та неможливе заради перемоги та незабутніх емоцій. Переконаний, що впораємося з обома задачами. Слава Україні!

– написав Конопля.

Нагадаємо, що матч відбудеться у Леверкузені на домашньому стадіоні Баєра. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Довідка. Україна має також запасний варіант виходу на Євро-2024. Якщо "синьо-жовті" не зможуть перемогти у матчі проти Італії, то є можливість потрапити туди через раунд плей-офф.