Подопечные Сергея Реброва выйдут на футбольное поле стадиона "Tarczynski Arena" в польском Вроцлаве в желтом комплекте формы, а вратарь – в зеленом. Исландцы сыграют в синем.

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Состав Украины на решающую игру за выход на Евро-2024

Ребров сделал три замены, если сравнивать с составом сборной в игре против боснийцев. В стартовой одиннадцатке вышли Яремчук, Цыганков и Малиновский, которые сменили Довбыка, Зубкова и Зинченко соответственно.



Стартовый состав Украины на матч против Исландии / Фото УАФ

Сборная Исландии: Вальдимарссон – Паульсон, Ингасон, Гретарссон, Тораринсон – Й. Гудмундссон, Харальдсон, Траустасон, Торстейнссон – А. Гудмундссон, Гудйонсен.

Вальдимарссон – Паульсон, Ингасон, Гретарссон, Тораринсон – Й. Гудмундссон, Харальдсон, Траустасон, Торстейнссон – А. Гудмундссон, Гудйонсен. Запасные: Олафссон, Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, Виллумссон, Андерсон, Йоуханнессон, Оскарссон, Хлинссон.

Это будет уже 5-я очная встреча между национальными командами. Дважды сборные сводили игру к мировой 1:1 и еще по одному разу побеждали друг друга.

Победитель поединка уже в июне 2024-го поедет в Германию, где сыграет в финальной части чемпионата Европы по футболу. Евро-2024 стартует 14 июня и продлится до 14 июля.