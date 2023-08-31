Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи – поступилася Словенії. А в другому турі випало грати проти Хорватії. Українцям треба було перемагати, щоб мати хороші шанси вийти з групи.

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Для збірної України це вже була четверта зустріч проти Хорватії у 2023 році. І три попередні матчі закінчилися перемогою українців – спочатку у груповому раунді "Золотої Євроліги" (3:0 та 3:0), а потім у півфіналі – 3:1.

Та на чемпіонаті Європи хорвати взяли реванш. Хоча гра розпочалася за переваги збірної України, яка і виграла перший сет 25:17. Та другий сет, який пройшов у доволі близькій боротьбі, закінчився перемогою хорватів 22:25.

У третьому сеті знову перевага була в українців, які жодного разу не дали супернику повести в рахунку. Тож забрали цей сет з рахунком 25:20.

Як впевнено українці виграли третій сет, так вони й програли четвертий сет. Там теж була постійна перевага хорватів в рахунку, і закінчилося все 25:15.

Тож матч перейшов на тайбрейк. Тут гра нагадувала гойдалки, коли перевага в рахунку переходила від однієї команди до другої без значного відриву. Та закінчилося все перемогою хорватів 15:13.

Україна – Хорватія 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 15:25, 13:15)

У підсумку Україна зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи. І після двох турів набрала лише одне очко. Команда поки посідає п'яте місце в групі. А в 1/8 фіналу вийдуть чотири найкращі команди з групи.

В України залишилося ще три матчі на груповому етапі: проти Болгарії 2 вересня, Фінляндії – 4 вересня та Іспанії – 5 вересня.