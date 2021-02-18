Ближайшие матчи сборной Украины по футболу во Львове смогут посетить болельщики. Украина хочет расширить квоту и заполнить стадион на 50%.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с просьбой увеличить квоту болельщиков на ближайших домашних матчах национальных сборных и Динамо и Шахтера в еврокубках.

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Сейчас допустимая квота составляет 30%, однако в УАФ хотят расширить ее до 50% от общего количества имеющихся мест.

Надеемся от УЕФА на положительный ответ, ведь это очень важно, в частности, для обеспечения поддержки главной команды на матчах против Финляндии и Казахстана в рамках отбора к ЧМ-2022, которые пройдут во Львове, наших клубов, которые продолжают борьбу в Лиге Европы, а также для сборной по футзалу на матче квалификации к Евро-2022 против Хорватии в Запорожье,

– написал глава УАФ Андрей Павелко.

Внимание. Сборная Украины проведет на "Арене Львов" матчи отбора ЧМ-2022 с Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31 марта). Вместимость "Арены Львов" составляет около 34 тысяч.

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