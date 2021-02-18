Украина просит УЕФА увеличить квоту болельщиков на матче отбора ЧМ-2022
Ближайшие матчи сборной Украины по футболу во Львове смогут посетить болельщики. Украина хочет расширить квоту и заполнить стадион на 50%.
Источник:Фейсбук Андрея Павелко
Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА с просьбой увеличить квоту болельщиков на ближайших домашних матчах национальных сборных и Динамо и Шахтера в еврокубках.
К слову Украины осталась на 24 месте в рейтинге ФИФА
Сейчас допустимая квота составляет 30%, однако в УАФ хотят расширить ее до 50% от общего количества имеющихся мест.
Надеемся от УЕФА на положительный ответ, ведь это очень важно, в частности, для обеспечения поддержки главной команды на матчах против Финляндии и Казахстана в рамках отбора к ЧМ-2022, которые пройдут во Львове, наших клубов, которые продолжают борьбу в Лиге Европы, а также для сборной по футзалу на матче квалификации к Евро-2022 против Хорватии в Запорожье,
– написал глава УАФ Андрей Павелко.
В Украине снова можно ходить на футбол
- Кабинет Министров Украины 17 февраля разрешил посещать спортивные события. Болельщики могут вернуться на трибуны, ведь Украина перешла к адаптивному карантину.
- Своим решением Кабмин разрешил проведение спортивных событий с заполняемостью арен не более 50% мест. В то же время УЕФА позволяет проведение футбольных матчей с заполненностью не более, чем 30%.
- Первый матч со зрителями 18 февраля провело Динамо в Лиге Европы против Брюгге. Поединок посетило около полутора тысяч человек.
Поделиться новостью