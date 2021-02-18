Найближчі матчі збірної України з футболу у Львові зможуть відвідати вболівальники. Україна хоче розширити квоту та заповнити стадіон на 50%.

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася в УЄФА з проханням збільшити квоту вболівальників на найближчих домашніх матчах національних збірних та Динамо і Шахтаря у єврокубках.

До слова Україна залишилась на 24 місці у рейтингу ФІФА

Наразі допустима квота складає 30%, однак в УАФ хочуть розширити її до 50% від загальної кількості наявних місць.

Сподіваємось від УЄФА на позитивну відповідь, адже це надзвичайно важливо, зокрема, для забезпечення підтримки головної команди на матчах проти Фінляндії та Казахстану у рамках відбору до ЧС-2022, які відбудуться у Львові, наших клубів, які продовжують боротьбу в Лізі Європи, а також для збірної з футзалу на матчі кваліфікації до Євро-2022 проти Хорватії в Запоріжжі,

– написав глава УАФ Андрій Павелко.

До уваги. Збірна України проведе на "Арені Львів" матчі відбору чемпіонату світу-2022 з Фінляндією (28 березня) та Казахстану (31 березня). Місткість "Арени Львів" складає близько 34 тисяч.

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