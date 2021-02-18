Україна просить УЄФА збільшити квоту вболівальників на матчі відбору ЧС-2022
Найближчі матчі збірної України з футболу у Львові зможуть відвідати вболівальники. Україна хоче розширити квоту та заповнити стадіон на 50%.
Джерело:Фейсбук Андрія Павелка
Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася в УЄФА з проханням збільшити квоту вболівальників на найближчих домашніх матчах національних збірних та Динамо і Шахтаря у єврокубках.
До слова Україна залишилась на 24 місці у рейтингу ФІФА
Наразі допустима квота складає 30%, однак в УАФ хочуть розширити її до 50% від загальної кількості наявних місць.
Сподіваємось від УЄФА на позитивну відповідь, адже це надзвичайно важливо, зокрема, для забезпечення підтримки головної команди на матчах проти Фінляндії та Казахстану у рамках відбору до ЧС-2022, які відбудуться у Львові, наших клубів, які продовжують боротьбу в Лізі Європи, а також для збірної з футзалу на матчі кваліфікації до Євро-2022 проти Хорватії в Запоріжжі,
– написав глава УАФ Андрій Павелко.
В Україні знову можна ходити на футбол
- Кабінет Міністрів України 17 лютого дозволив відвідувати спортивні події. Вболівальники можуть повернутися на трибуни, адже Україна перейшла до адаптивного карантину.
- Своїм рішенням Кабмін дозволив проведення спортивних подій із заповнюваністю арен не більше ніж 50% місць. Водночас УЄФА дозволяє проведення футбольних матчів із заповненістю не більше, аніж 30%.
- Перший матч з глядачами 18 лютого провело Динамо у Лізі Європи проти Брюгге. Поєдинок відвідало близько півтори тисячі людей.
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