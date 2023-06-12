Камбек "Бундес-машины": как Германия вырвала ничью в матче с Украиной – видео голов

Сборная Украины не смогла удержать преимущество в поединке против четырехкратных чемпионов мира. "Бундестим" отыгрался на последних минутах матча.

Национальная сборная Украины сыграла вничью 3:3 против команды Германии. В дебютном поединке Сергея Реброва "сине-желтые" были близки к исторической победе над "Орлами", пишет 24 Канал.

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Подопечные Реброва к 83-й минуте поединка вели в счете с преимуществом в два мяча. У "сине-желтых" дублем отличился Цыганков, еще один мяч срезал в свои ворота Рюдигер, а у Германии отличился Фюллькруг.

Однако такой ход событий в юбилейном 1000-м матче не устраивал команду Флика. За 7 минут до завершения Хаверц выиграл борьбу у беспомощного Матвиенко и сократил разрыв в счете до минимума 2:3.

А на последней минуте основного времени Соболь сфолил на том же Хаверце. Приговор арбитра четко выполнил Киммих.

Видеообзор матча Германия – Украина

Напомним, что с таким же счетом завершился поединок Украина – Германия в 2011 году. Тогда тоже соперники забили по 3 гола.